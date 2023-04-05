05 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Depremde binlerce araç hurdaya döndü! İşte büyük yıkımın izleri

Depremde binlerce araç hurdaya döndü! İşte büyük yıkımın izleri

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2023 16:20
Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma sebep olduğu Hatay'da, enkaz altından çıkarılan hasarlı araç sayısı 6 bini geçti. Aracını arayan öğretmen Sebahattin Köseoğlu, "Depremde evimiz, arabamız gitti. Şimdi burada arabamı arıyorum. " dedi. Hurdalığı andıran bölge drone ile görüntülendi.
Belgeselleri aratmayan anlar Türkiye’den
Belgeselleri aratmayan anlar Türkiye'den
Hatay’daki araç mezarlığı
Hatay'daki "araç mezarlığı"
Esenyurt’ta kimyasal sızıntı iddiası!
Esenyurt'ta kimyasal sızıntı iddiası!
O caninin ifadesi ortaya çıktı
O caninin ifadesi ortaya çıktı
Kimyasal atık baraja karıştı!
Kimyasal atık baraja karıştı!
Şaban Arslan’a veda! Ebediyete uğurlandı
Şaban Arslan'a veda! Ebediyete uğurlandı
’Ben cani değilim’ demişti!
'Ben cani değilim' demişti!
Sultanahmet Camii’nde son durum!
Sultanahmet Camii'nde son durum!
Adana’da ’’sarılar’’ suç örgütüne baskın kamerada
Adana'da ''sarılar'' suç örgütüne baskın kamerada
Gemi battı! Son durumu canlı yayında aktardı
Gemi battı! Son durumu canlı yayında aktardı
Barajda kimyasal iddiası!
Barajda kimyasal iddiası!
Depremzedelere yuva oldu
Depremzedelere yuva oldu
Daha Fazla Video Göster