Depremde binlerce araç hurdaya döndü! İşte büyük yıkımın izleri

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma sebep olduğu Hatay'da, enkaz altından çıkarılan hasarlı araç sayısı 6 bini geçti. Aracını arayan öğretmen Sebahattin Köseoğlu, "Depremde evimiz, arabamız gitti. Şimdi burada arabamı arıyorum. " dedi. Hurdalığı andıran bölge drone ile görüntülendi.