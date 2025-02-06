Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında anlattı! Hatay’da 7’den büyük deprem olur mu?

"Asrın felaketi"nin ardından 2 yılda 70 bin deprem meydana geldi. Peki, bölgede deprem riski devam ediyor mu? Bölgede hangi faylar hareketli? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremden etkilenen arazide A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un sorularını yanıtladı.

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