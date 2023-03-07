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Deprem sonrası meydana geldi! Malatya’da ürküten görüntü

İHA
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Giriş: 07.03.2023 10:01
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve asrın felaketinden etkilenen Sultansuyu Barajı üzerinde iki metre derinliğinde yarıklar oluştu.
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