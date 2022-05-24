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Denizli’de okul müdürü engelli memura tokat attı: Soruşturma açıldı

DHA
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Giriş: 24.05.2022 09:26
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir meslek lisesinde okul müdürünün engelli memura tokat attığı öne sürüldü. Okul müdürü ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı belirtildi.
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