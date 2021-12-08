Denizli'de liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı; O anlar kamerada

Denizli'de 5 liselinin, caddede yere yatırdıkları Y.K.'yi (14) tekme ve yumrukla dövdüğü anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, bir kadının yerde yatan genci kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Lise Caddesi'ndeki Denizli Lisesi önünde 5 öğrenci, cadde ortasında yere yatırdıkları Y.K.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırı anı, trafik ışıklarında bekleyen otomobildeki kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yardıma koşan bir kadının Y.K.'yi kurtarmaya çalıştığı görüldü.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dövülen lise öğrencisi Y.K., çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.K.?ye ayakta müdahale edildi.

Soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



