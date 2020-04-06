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06.04.2020

Denizli’de kuaförde toplanıp kumar oynayanlar polise yakalandı

Denizli’de kumar oynamak için kadın kuaförü dükkanında toplanan şahıslar karşılarında polisi görünce şok yaşadı. Kumar oynarken yakalanan 13 erkek şahıs, hem kumardan hem de sosyal mesafeye uymamaktan ceza yedi.

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