Denizli-Afyonkarahisar yolunda heyelan nedeniyle iki araç toprak altında kaldı! 1 ölü

Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun Devrent mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen 2 araç toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan araçlarda 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişi de yaralı çıkarıldı. Kara yolunun heyelanın meydana geldiği şeridi ulaşıma kapandı.