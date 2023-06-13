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Denizli-Afyonkarahisar yolunda heyelan nedeniyle iki araç toprak altında kaldı! 1 ölü

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Giriş: 13.06.2023 21:37
Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun Devrent mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen 2 araç toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan araçlarda 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişi de yaralı çıkarıldı. Kara yolunun heyelanın meydana geldiği şeridi ulaşıma kapandı.
2 araç toprak altında kaldı!
2 araç toprak altında kaldı!
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