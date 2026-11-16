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Milli Takım'da Arda Güler farkı! Uluslar Ligi'ne damga vurdu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milli Takım'da Arda Güler farkı! Uluslar Ligi'ne damga vurdu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 6 maçlık periyodu 4 gol atıp kalesinde 15 gol görerek tamamladı. Ay-yıldızlı ekipte öne çıkan isim Arda Güler oldu. Belçika karşısında frikikten gol atan, Fransa maçında ise asist yapan genç yıldız; 23 şut, 11 şut pası ve 13 başarılı çalımla dikkat çekti. Milli Takım'da Arda Güler ile birlikte toplam 6 futbolcu skora katkı sağlarken Barış Alper Yılmaz, Aral Şimşir ve Abdülkerim Bardakcı birer gol kaydetti. Oğuz Aydın ve Eren Elmalı ise birer asist yaptı. Fransa karşısında 7 kurtarışa imza atan Berke Özer de performansıyla öne çıktı.

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