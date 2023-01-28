28 Ocak 2023, Cumartesi
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Deniz Baysal estetik harikası çıktı!
Teşkilat dizisinde canlandırdığı Zehra karakteriyle bir kez daha gönülleri fetheden Deniz Baysal izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Baysal'ın eski fotoğrafları şaşkına çevirdi. Estetiksiz halini görenler tanıyamadı. İşte Deniz Baysal'ın estetiksiz hali...