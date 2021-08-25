Denetimler sıklaştırıldı! İstanbul’da 17 mülteci yakalandı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde emniyet güçlerinin uygulama esnasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Ekipler Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 17 kaçak göçmen yakaladı.

Olay saat 13.30 sularında İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Malkoçoğlu Mahallesi Cebeci yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, son zamanlarda ülkeye kaçak yollar ile giriş yapan mülteci sayısında görülen yükseliş sebebiyle Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Sultangazi Belediyesi zabıta görevlileri ortak olarak kontrol gerçekleştirdi.

17 KİŞİ YAKALANDI

Kontrolde ekipler şüphe üzerine bir minibüsü durdurarak içindeki yolcuları aşağıya indirip arama gerçekleştirdi. Durdurulan araçta yapılan kontrollerde tamamı yabancı uyruklu 5'i çocuk 2'si kadın toplam 17 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede kaçak göçmenlerin planlı bir şekilde organize edilerek birileri tarafından finanse edilip yurda sokulduğu anlaşılırken, tüm göçmenlerin çantalarının içeriğinde spor ayakkabı, gıda maddesi ve aynı yaşam malzemelerin çıkması ise dikkat çekti.

ARAÇ SAHİBİ DE YABANCI UYRUKLU ÇIKTI

Kaçak göçmenleri taşıyan araç sahibinin de yabancı uyruklu olduğu anlaşılırken trafik ekipleri tarafından araç trafikten men edilerek sürücüye ise cezai işlem uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere diğer göçmenler ile birlikte Habibler Şehit Ayhan Ölçer polis merkezi amirliğine götürüldü.

İşlemleri devam eden göçmenlerden yaşı küçük olanlar çocuk büro amirliğine sevk edilirken yapılan işlemlerin ardından tamamının sınır dışı edileceği öğrenildi.