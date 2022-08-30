30 Ağustos 2022, Salı
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğününde olay görüntü! Bensu Soral ile Edis'in samimi görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününden gelen görüntü gündeme bomba gibi düştü. Bensu Soral ile Edis'in halleri sosyal medyayı ikiye böldü. Dün akşam gerçekleşen düğüne konuk olarak katılan Soral, Edil ile samimi bir şekilde görüntülendi.