Darbecilerin sığınağı Almanya'da darbe paniği! Başkan Erdoğan'ın 6 yıl önce yaptığı uyarı akıllara geldi

Almanya, 15 Temmuz'dan sonra ülkesine sığınan FETÖ'cülerin tamamını kanatları altına alarak, büyük bir devlet skandalına imza attı. Ülkesinde özgürce dolaşırken görüntülenen FETÖ'cülerin iadesi konusunda da, teröristlerin yanında yer alan Alman devleti geçtiğimiz günlerde darbe planıyla karşı karşıya kaldı. Binlerce polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında "İmparatorluk Vatandaşı Hareketi"nin sözde lideri ve mensupları gözaltına alındı. Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminde, algı operasyonlarını kaleme alan Alman Der Spiegel dergisi, ülkesindeki sözde darbe planı için hemen ayağa kalkarak kendilerince milli bir duruş sergiledi. Gerek Alman hükümeti gerekse de ülkenin önde gelen basını FETÖ'cülerin kalkışmasında hayatını kaybeden 251 şehidimizi yok sayarken, ülkelerinde darbe planı için hemen aksiyon alıp harekete geçti. Almanya, ülkede darbe planı hazırladıklarını iddia ettikleri şüphelileri terörist ilan etmekte hiç tereddüt etmezken, Türkiye'deki darbe girişimi yapan örgüt mensuplarına da kol kanat germeyi ihmal etmedi. Türkiye karşıtı algı operasyonunun merkezi konumunda bulunan Alman dergisi de, FETÖ'cülerin yanında olup kendi ülkesindeki yaşananların darbe girişimi olduğunu açıkça aktardığı kapağında, "Operasyon: Darbe. Prens Reus ve yeminli muhafızlarının çılgın fantezileri" ifadeleri kullandı.