D vitamini eksikliği hastalığa yol açabilir

Vitaminler, vücudumuzda üretilmediğinde dışarıdan besin ya da takviye yoluyla alınması gerekiyor. Özellikle en önemli vitaminler arasında yer alan d vitamini vücuda alınmazsa ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Peki d vitamani eksikliği hangi hastalıkları tetikliyor? yanıtı haberimizde...

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