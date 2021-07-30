30 Temmuz 2021, Cuma
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D vitamini eksikliği hastalığa yol açabilir
Vitaminler, vücudumuzda üretilmediğinde dışarıdan besin ya da takviye yoluyla alınması gerekiyor. Özellikle en önemli vitaminler arasında yer alan d vitamini vücuda alınmazsa ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Peki d vitamani eksikliği hangi hastalıkları tetikliyor? yanıtı haberimizde...