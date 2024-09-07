07 Eylül 2024, Cumartesi
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Çuvala konulup, çöplük alana terk edilen köpeği vatandaşlar kurtardı
Hatay'ın Antakya ilçesinde çöplük alanda ağzı bağlı çuval içerisinde yavru köpeği bulan vatandaşlar, hayvanı sahiplenerek tedavisini yaptırdılar. Köpeği bulan İbrahim Koçak ile Murat Asan'ın köpeği buldukları anlar kameraya yansıdı.