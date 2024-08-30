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Cuma namazı esnasında bıçaklandı!

Cuma namazı esnasında bıçaklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 18:51
Sakarya’da bulunan Yeni Cami'nin avlusunda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Ö.M.İ.T., caminin avlusunda Cuma namazı kıldığı esnada L.H.K. isimli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalçasından yaralanan yabancı uyruklu kişi kanlar içinde yerde yatarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli L.H.K.'yı gözaltına aldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
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Cuma namazı esnasında bıçaklandı!
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