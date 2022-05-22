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Çorum'da leblebi dükkanında patlama! Yaralılar var

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Giriş: 22.05.2022 11:08
Çorum'un Sungurlu ilçesinde leblebi dükkanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Patlamada içeride bulunan Batuhan Ö., Tansel Ö., Enes K., Elvan Ö. ve Emin I. yaralandı.
Çorum’da leblebi dükkanında patlama!
Çorum'da leblebi dükkanında patlama!
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