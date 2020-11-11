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Çöken Yağcıoğlu Sitesi ile ilgili şok iddia: Çatlakları boya ile kapatmışlar

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Giriş: 11.11.2020 10:30
İzmir'i vuran depremde yıkılan ve enkazı altından 8 kişinin cansız bedeni çıkartılan Yağcıoğlu Sitesi B bloktaki çatlakların boyayla kapatıldığı iddia edildi. 2 bloktan oluşan 24 yıllık sitede 2 kardeşi yaşayan Erdoğan Dalkılıç (62), "Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz" dedi.
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