Çöken Yağcıoğlu Sitesi ile ilgili şok iddia: Çatlakları boya ile kapatmışlar

İzmir'i vuran depremde yıkılan ve enkazı altından 8 kişinin cansız bedeni çıkartılan Yağcıoğlu Sitesi B bloktaki çatlakların boyayla kapatıldığı iddia edildi. 2 bloktan oluşan 24 yıllık sitede 2 kardeşi yaşayan Erdoğan Dalkılıç (62), "Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz" dedi.