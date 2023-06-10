Çocuklarda saman nezlesi salgını! Saman nezlesi belirtileri neler? Korunma için neler yapmalı?

Saman nezlesi ya da diğer adıyla alerjik rinit, özellikle çocuklarda daha sık görülebiliyor. Peki bu hastalıktan korunmak için neler yapılmalı? Saman nezlesi belirtileri neler? Merak edilen sorunların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan KBB Uzmanı Op. Dr. Mazhar Çelikoyar verdi.

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