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Çocuklarda saman nezlesi salgını! Saman nezlesi belirtileri neler? Korunma için neler yapmalı?

A Haber
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Giriş: 10.06.2023 10:13
Saman nezlesi ya da diğer adıyla alerjik rinit, özellikle çocuklarda daha sık görülebiliyor. Peki bu hastalıktan korunmak için neler yapılmalı? Saman nezlesi belirtileri neler? Merak edilen sorunların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan KBB Uzmanı Op. Dr. Mazhar Çelikoyar verdi.
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