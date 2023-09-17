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Çocuklarda narsisizm tehlikesi: Çocuğa gerektiği zaman hayır demeliyiz

A Haber
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Giriş: 17.09.2023 08:35
Narsisizm çocukluktan gelen günümüzde sıkça karşılaştığımız bir kişilik bozukluğu. Psikolog Özge Taşkın ileride travmaya dönüşebilir dedi ve önemli uyarılarda bulundu.
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