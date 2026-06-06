Çocuklara özel çevre haftası etkinliği

Türkiye Çevre Haftası kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Kızılay Saraçoğlu Mahallesi’nde kurulan etkinlik alanı, başkentlilerin akınına uğruyor. "Dünya Bize Emanettir" temasıyla düzenlenen ve 7'den 70'e her kesime hitap eden etkinliklerde, özellikle çocuklara yönelik hazırlanan eğitici ve eğlenceli programlar çevre bilincini aşılamayı hedefliyor. Üç gün boyunca sürecek olan etkinlikler, hem eğlendiriyor hem de geleceğin doğa dostu nesillerini yetiştiriyor.