Çocuk şuruplarındaki gizli tehlike

Şurup çocuklarda sık kullanılan bir ilaç türü anacak kullanırken dikkatli olmakta fayda var. Şurupların bazılarında tatlandırıcı ve renklendirici maddeler bulunuyor. Bu maddelerin de zararı bir hayli fazla. Konuyla ilgili detayları Çocuk Sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Emre Çenesiz anlattı.