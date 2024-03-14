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Çocuk hırsız suç makinesi çıktı

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Giriş: 14.03.2024 16:17
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde camdan girdikleri tatlıcı dükkanından 4 bin 500 TL para ve SMA'lı bebekler için konulan bağış kumbarasını çalan 1'i çocuk 2 şüpheli yakalandı. 18 yaşından küçük şüphelinin 181 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
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