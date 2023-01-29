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Cinsiyetsizlik tuzağına dikkat! LGBT salgına dönüşüyor: En kritik dönem ergenlik

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Giriş: 29.01.2023 09:25
TBMM Anayasa Komisyonu'nun, başörtüsü ve ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerinde ürkütücü tablo gözler önüne serildi. Bu konuda araştırmalar yapan ve kitapları da olan Prof. Dr. Zeki Bayraktar, "LGBT salgına dönüşüyor. 5 yıl içinde patlama yaşanabilir" dedi.
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