31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
30.03.2020

Çin’den flaş açıklama! Gözlerdeki kızarıklık koronavirüs belirtisi mi? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

Çin’de yayınlanan bir makalede koronavirüs (Kovid-19) yeni belirtisi olarak gözdeki kızarıklık da eklendi. Virüsün gözde kızarıklıkla seyredebileceği duyuruldu. Peki virüs gözlerden nasıl bulaşır? Her gözdeki kızarıklık virüs belirtisi mi? Virüse karşı gözlerimizi nasıl korumalıyız? A Haber canlı yayınına konuk olan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çakar Özdal tüm bu sorulara yanıt verdi.

A Haber yayınında konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çakar Özdal, "Çin'de yapılan bir yayın var. Gözde kızarıklıkla seyredebildiğine dair ama bu oran çok düşük yüzde 1'in altında bir oran… Virüsün ağız, burun ve göz yoluyla geçtiğini biliyoruz. Göz yoluyla geçmesi diğerlerinden oranla daha az…" ifadelerini kullandı.

GÖZ MUAYENESİNE DİKKAT

Göz muayenelerinin çok yakından yapıldığını ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediğine dikkat çeken Özdal, virüsün bulaşma ihtimalini arttırdığını zorunlu olmadıkça göz muayenelerine gelinmemesi ertelenmesinin gerektiğini söyledi.

LENS KULLANANLARA ÖNEMLİ UYARI

Prof. Dr. Pnar Çakar Özdal, kontak lens kullanıcılarını koronavirüs riskine karşı uyardı. Özdal, "Kontak lens kullanımı riski arttırıyor. Göz temasını ve dokunma ihtimalini çok arttırdığını için bu dönemde lütfen gözlük kullanmayı tercih etsinler." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çin duyurdu! İşte virüsün yeni belirtisi
Çin duyurdu! İşte virüsün yeni belirtisi
Mehmetçikten duygulandıran yardım!
Mehmetçikten duygulandıran yardım!
Müge Anlı'dan koronavirüs açıklaması
Müge Anlı'dan koronavirüs açıklaması
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Ünlü futbolcu evde kal çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
Ünlü futbolcu "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
İzmir'de 'yok artık' dedirten görüntü!
İzmir'de 'yok artık' dedirten görüntü!
Evden çıkanlar şoke etti
Evden çıkanlar şoke etti
Görüntüler İstanbul'dan! İnanılır gibi değil
Görüntüler İstanbul'dan! İnanılır gibi değil
Otobüste 'korona' isyanı! CİMER'e şikayet etti
Otobüste 'korona' isyanı! CİMER'e şikayet etti
Yağmur sonrası dikkat çeken görüntü
Yağmur sonrası dikkat çeken görüntü
Eski CHP'li vekilin provokatif paylaşımına yalanlama geldi
Eski CHP'li vekilin provokatif paylaşımına yalanlama geldi
Toplu taşıma denetimlerinde ilginç diyaloglar!
Toplu taşıma denetimlerinde ilginç diyaloglar!
Daha Fazla Video Göster