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Çıldır Gölü’nde nefes kesen senkronize buz pateni gösterisi

Çıldır Gölü'nde nefes kesen senkronize buz pateni gösterisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 19:16
Ardahan Valiliği ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu koordinesinde milli sporcular, yüzeyi donan Türkiye'nin en büyük doğal pist alanı Çıldır Gölü'nde senkronize buz pateni gösterimi gerçekleştirdi. Etkinliğe Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktar, Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Çıldır Gölü, birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.
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Çıldır Gölü’nde nefes kesen senkronize buz pateni gösterisi
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