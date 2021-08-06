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Çiftçilerin traktör mağduriyeti giderildi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 06.08.2021 14:29
Yangın söndürme çalışmalarına destek verirken traktörü yanan Mithat Akça'ya Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine yeni traktör hediye edildi. Antalya Manavgat'ta  A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik Akça ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği traktörler gönderildi.

FEDAKAR KÖYLÜYE TRAKTÖR

Manavgat'ta orman yangınlarında 10. güne girildi. Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 15 ayrı noktada yangını söndürme çalışmaları, gece gündüz sürüyor. Afette traktörü küle dönen Mithat Akça, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen yeni traktörüne kavuştu.

''SAYIN CUMHURBAŞKANI'MIZDAN ALLAH RAZI OLSUN''

Mithat Akça A Haber ekranlarında şu açıklamada bulundu:

''Su taşımaya başladım. Ama yetişemedim. Anca arabamı kurtarabildim. Ertesi gün Cumhurbaşkanımız Kalemler Köyü'ne geldi. Cumhurbaşkanımızdan bir istediğim oldu. Bana bir traktör ver. Benim ekmek teknem bu. Benim hayatımı kurtaracak olan bu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. Şu an çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Allah bin kere razı olsun.''

3 ÇİFTÇİYE DAHA TRAKTÖR GELDİ

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Mithat Akça gibi traktörü yanan diğer 2 çiftçiye de traktör verildi.

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