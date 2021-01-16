16 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na ittifak tepkisi: Elin değneğiyle yürümemeliyiz

CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na ittifak tepkisi: Elin değneğiyle yürümemeliyiz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.01.2021 22:09
Güncelleme:16.01.2021 22:34
CHP içinden İyi Parti ve HDP ile yapılan ittifaka tepkiler sürüyor. Bu kez eleştiri getiren isim CHP'li Aytuğ Atıcı oldu. "İttifaka değil kendi gücümüze güvenelim" çağrısı yapan Atıcı, "CHP'nin A planı ittifak değil tek başına iktidar olmalı. Elin değneğiyle yürümememiz lazım" diye konuştu.

CHP yönetiminin ittifak ısrarına parti içinden tepkiler gelmeye devam ediyor.
Bu kez konuşan CHP eski Mersin milletvekili parti içi eğitim sorumlusu Aytuğ Atıcı oldu.
CHP'li Aytuğ Atıcı millet ittifakına güvenilmeden hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
"CHP'nin A planı ittifak değil tek başına iktidar olmalı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifiyle parti içi eğitim sorumlusu görevine geri dönen eski Mersin Milletvekili Atıcı, millet ittifakındaki olası gelişmeler ve CHP'nin B planı olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atıcı, HDP'nin "açık ittifaka varsan gel" İyi Parti'nin de "HDP varsa biz yokuz" dediğini hatırlattı.
"HDP'den vazgeçsek 35 yaparız, İyi Parti'den vazgeçsek yine 35 yaparız. CHP'nin böyle bir açmazı var. Ne tarafa dönse öbür tarafı kaybediyor" açıklamasını yaptı.
Saadet Partisi'nin de ittifaktan ayrılabileceği değerlendirmesinde bulunan Atıcı, CHP'nin acilen özüne dönmesi gerektiğini vurguladı.

CHP ve İyi Parti arasında ciddi doku uyuşmazlığı bulunduğunu söyleyen Atıcı, Saadet ve İyi Parti'nin ittifak dışına kayabileceği ihtimalinin göz önüne alınmasını istedi.

Atıcı, ittifakları bir kenara bırakıp CHP'nin tek başına iktidar seçeneği üzerinde durmasını istedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
CHP'li isimden ittifak tepkisi: Elin değneğiyle...
CHP'li isimden ittifak tepkisi: Elin değneğiyle...
A Haber kayıp doktorun izinde!
A Haber kayıp doktorun izinde!
Kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Karda yürümenin 5 kuralı
Karda yürümenin 5 kuralı
İzmir'in kar etkisini gösterdi
İzmir'in kar etkisini gösterdi
Önümüzdeki 24 saat boyunca...
"Önümüzdeki 24 saat boyunca..."
Vaka sayılarında düşüş devam ediyor
Vaka sayılarında düşüş devam ediyor
İstanbul'da beton mikseri devrildi
İstanbul'da beton mikseri devrildi
A Haber Zeliha nineye mikrofon uzattı
A Haber Zeliha nineye mikrofon uzattı
Çiğ köfteci berber çıktı!
Çiğ köfteci berber çıktı!
Doya doya kar topu oynayacaklar
"Doya doya kar topu oynayacaklar"
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı
Daha Fazla Video Göster