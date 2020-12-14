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CHP'li Bolu Belediyesinde tedbirsiz kutlama! Belediye Başkanı Tanju Özcan virüsü unutup doğum gününü kutladı

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Giriş: 14.12.2020 09:56
Güncelleme:14.12.2020 10:16
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan doğum günü kutlamasında koronavirüsü unuttu. Üstelik çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Bu rahatlığı akıllara iki ay önce tepki çeken açıklamasını getirdi. Özcan, ''Ölenlerin büyük bir çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı'' demişti.

Ne maske ne mesafe... Başkanın doğum günü için koronavirüs unutuldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mesai arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Ancak tedbirin elden bırakıldığı o fotoğraflar dikkati çekti. Özcan, fotoğrafları sosyla medya hesabından paylaşarak arkadaşlarına teşekkür etti.

Türkiye artan vakalara karşı yeniden kısıtlamaları hayata geçirdiği halde Özcan'ın sorumsuzluğu pes dedirtti.

AKILALMAZ SÖZLERİNİ AKILLARA GETİRDİ

Öte yandan CHP yönetimindeki Bolu Belediye başkanının Eylül ayında söylediği bu akılalmaz sözler akıllara geldi. Özcan, ''Ölenlerin büyük bir çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı'' demişti.

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