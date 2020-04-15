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15.04.2020

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş pazarcıya verdiği sözü tutmadı |Video

Ankara'da hafta sonu malları elinde kalan tüm pazarcıların mağduriyeti giderilmedi. Ankara'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sadece 10-15 pazarcının ürünlerini satın aldı, birçok pazarcı ise ürünlerini çöpe attı, zarara uğradı. Pazarcılar sözünü tutmayan Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Esnafa "sokağa çıkmayın ürünlerinizi satın alacağım'" dedi. Ancak sadece 10-15 pazarcının elindeki malları alınca geride kalan esnaf mağdur oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu ilan ed,ilen sokağa çıkma yasağının ardından, yasaktan etkilenecek pazarcı esnafının ürünlerini satın alacaklarını duyurmuştu.

Mansur Yavaş daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda, "Yavaş sözünde durdu, pazarcının mağduriyeti giderildi' ifadesini kullandı.

Oysa gerçeğin böyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Yavaş, sıcak yemek yapımında kullandığı ürünler için 10-15 pazarcının elinden
1 TIR 23 kamyon ürün satın aldı. Kilolarca sebze meyve pazarcının elinde kaldı.

Pazarcı esnafı kendilerini siyaset malzemesi yapan Yavaş'a tepkili...

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