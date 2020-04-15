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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş pazarcıya verdiği sözü tutmadı |Video
Esnafa "sokağa çıkmayın ürünlerinizi satın alacağım'" dedi. Ancak sadece 10-15 pazarcının elindeki malları alınca geride kalan esnaf mağdur oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu ilan ed,ilen sokağa çıkma yasağının ardından, yasaktan etkilenecek pazarcı esnafının ürünlerini satın alacaklarını duyurmuştu.
Mansur Yavaş daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda, "Yavaş sözünde durdu, pazarcının mağduriyeti giderildi' ifadesini kullandı.
Oysa gerçeğin böyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Yavaş, sıcak yemek yapımında kullandığı ürünler için 10-15 pazarcının elinden
1 TIR 23 kamyon ürün satın aldı. Kilolarca sebze meyve pazarcının elinde kaldı.
Pazarcı esnafı kendilerini siyaset malzemesi yapan Yavaş'a tepkili...
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