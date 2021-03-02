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CHP sosyal medyada 'tıkır tıkır çalışıyor' sokakta takır-tukur dökülüyor! Vatandaşların çöp tepkisi |Video

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Giriş: 02.03.2021 19:24
Güncelleme:02.03.2021 19:28
İTürkiye günlerdir CHP'li Maltepe Belediyesinde yaşananları konuşuyor. İşçilerin greve gidip iş bırakmasıyla 6 gün çöpler toplanmadı. İlçede her adım başı çöp dağları oluştu. Ama Maltepe'de durum böyleyken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst geçitlere ilginç bir pankart asarak "sizin için tıkır tıkır çalışıyoruz" yazdı. Haliyle ortaya çıkan bu tezat durum vatandaşlardan büyük topladı. Öte yandan CHP'nin sosyal medyada yayınlanan 'tıkır tıkır çalışıyoruz' reklamlarına vatandaşlardan 'takır-tukur dökülüyorsunuz' yanıtı geldi. İşte İstanbul'da CHP'li belediyelerin yönettiği ilçelerde yaşanan sorunlar...

Suya batan vaatler, maaşlarını alamayan işçiler, günlerce toplanmayan çöpler ve isyan eden sakinler...
Hepsinin yaşandığı yer CHP'li belediyeler.

"Sizin için tıkır tıkır çalışıyoruz" diyorlar ama İstanbul takur-tukur dökülüyor.
Kenti adeta 90'lı yıllardaki CHP belediyeciliği ile yönetenler çöp dağlarını da kente geri kazandırdı.
Son örnek Maltepe...
İlçede caddeler sokaklar günlerce çöpten geçilmedi.

Maltepe sakinleri ise yaşanan bu rezilliğe tepki gösterdi.

*Zaten koronavirüsle uğraşıyoruz. Bir bela var başımızda. Bir de bu pislikle uğraşıyoruz. 2 sene de bir oluyor garanti!
*Her şey çok güzel olacak dediler. Oluyor! İşte görüyoruz.
*Sadece reklam yapıyorlar. Onun dışında bir şey yapıkları yok. Metrolar bakımsız merdivenler çalışmıyor. Her şey altüst oldu. 5-10 sene geriye gittik.

Yaşananları anlatmak için yeni bir yoruma gerek yok aslında.
Görüntüler ve ilçe sakinleri her şeyi anlatıyor ama hemen her gün bir belediyede patlak veren bu grevler neden düzenleniyor.

CHP'li belediyelerde DİSK'e bağlı sendikalar, şubat ayında birer birer grev kararı aldı.
Sebebi ise toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlıklar.
Yani işçisine hakkını veremeyen CHP'li belediye yönetimleri.

İlk adres Kadıköy Belediyesi'ydi ama sonra anlaşma sağlanmıştı.
Kartal, Ataşehir ve Beşiktaş'ta da belediye binalarının girişine grev kararı asıldı.
Anlaşma olmazsa mart ayında o ilçelerde de grev var...
Çöp dağlarının yeni adresi olacak bu ilçelerde yaşayan vatandaşları zor günler bekliyor.

Ve Maltepe Belediyesi.
İşçiler haklarını alamayınca greve gitti ama faturasını halk ödedi.
Çünkü günlerce çöpler toplanmadı.
İnsanlar çöp kokusundan camlarını dahi açamadı.
Virüsle mücadele edilen bir süreçte başka virüslere göz göre göre kapı açıldı

Peki sokaklar bu haldeyken CHP'li belediye ne yaptı derseniz?
CHP'li başkan Ali Kılıç işçilere çöp toplayan vatandaşı örnek gösterdi.

Genel-İş Sendikası işi tepeden çözdü.
Alt kademelerin ve işçilerin talepleri dinlenmeden, söz konusu belediyelerle masaya oturup oldu-bittiyle imzalar atıldı.

Sendikalar hakları için mücadele veren işçileri görmezden gelip
Bir gece yarısı belediye başkanlarıyla kendi aralarında anlaştılar.
Evet sonunda anlaşma sağlandı.
Sorun çözüldü.
Günler sürecek temizlik başladı.
Ama şimdilik...

CHP sokakta değil sosyal medyada çalışıyor! CHP SOKAKTA DEĞİL SOSYAL MEDYADA ÇALIŞIYOR!
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