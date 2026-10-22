Başkan Erdoğan yıl bitmeden Suriye'ye gidecek

Ankara'da siyasetin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin en sıcak ve kritik başlığı ise Türkiye-Suriye ilişkileri ve Erdoğan'ın beklenen Şam ziyaretiydi. Gazeteciler, tüm bölgenin merakla beklediği o soruyu yöneltti: “Şam ziyaretinin takvimi netleşti mi?” Erdoğan, “Daha kesinleşmedi ama yapacağız.” cevabını verdi. Erdoğan'ın tarihi ziyareti bu yıl sonuna kadar gerçekleştirmesi bekleniyor.