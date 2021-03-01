"ÇÖZÜM ÜRETEREK İSTANBUL'U YÖNETEBİLİRSİNİZ"

Kabaktepe; Clubhouse'un, "94 Ruhu, 28 Şubat ve Z Kuşağı" odasında açıklamalarında bulundu. Kabaktepe, "Söylenen her şeye cevap yetiştirerek, ajanslardan ürettiğiniz motto, kalıp ve reklam cümleleriyle cevap yetiştirerek İstanbul'u yönetemezsiniz. Çözüm üreterek İstanbul'u yönetebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Osman Nuri Kabaktepe; CHP'li Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Beşiktaş ve Avcılar ilçesinde yaşanan çöp sorununa ilişkin Twitter şahsi hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:

"Biz 94 ruhundan bahsedince, CHP'liler kayıtsız kalamamış, dönemin çöp dağlarıyla İstanbulluları tekrar buluşturmak için harekete geçmişler :) Sevgili gençler, sene olmuş 2021. Bırakın bu çöpleri 'ajans' toplasın. Gelin biz sizinle büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizi konuşalım."

"YAPAMADIĞINIZ VE YAPMADIĞINIZ HİZMETLERİ AJANSLA ÖRTEREK PERDELEYEMEZSİNİZ"

Kabaktepe, bir gazetecinin, "'Bırakın bu çöpleri "ajans" toplasın' ifadesini kullandınız. Bu ajans kim?" şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi:

"Bu paylaşımımızda üç temel konuyu vurgulamış olduk. Biz geleceğe bakalım. 94 ruhu hizmet belediyeciliğidir. Bunu yapamıyorsanız yapacak insanlardan gelin bari yardım isteyin. Yapamadığınız ve yapmadığınız hizmetleri ajansla örterek perdeleyemezsiniz. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa obür gün ortaya çıkar. Bu üç mesajı vermeye çalıştık. Algı oluşturarak, düşünceleri ve zihinleri hapsederek, olmayanları oldu, olanları olmadı gösteremezsiniz. Hizmet edemediğiniz ve eksik bıraktığınız işlerin sanki sorumlusu hiç değilmişsiniz gibi sanal gerçeklik oluşturma işini bırakın. Gidin işinizi yapın."

Bu gece Clubhouse'da 94 Ruhu, 28 Şubat ve Z Kuşağını konuştuk. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Tüm katılımcılara teşekkür ederim. Sorularınızı yanıtlamak ve çalışmalarımızı anlatmak için fırsat buldukça bu platformlarda sizlerle buluşacağım👍😊 pic.twitter.com/YF11moGvZ9 — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) February 28, 2021

"KARDEŞ BELEDİYE İLAN EDEYİM"

"Yapamıyorsanız gelin ben size Üsküdar Belediyemizi kardeş belediye ilan edeyim, Kadıköy'ümüzün çöpünü toplasın. Pendik Belediyemizi kardeş belediye ilan edeyim, bedava Maltepe'deki çöpünüzü toplayalım. Çünkü halka hizmet etmeniz lazım. Başaramıyorsanız efsane AK Parti belediyeciliğinden hizmet alın."

"ALGI OLUŞTURMAKLA, SİMÜLASYONLARLA, SANAL GERÇEKLİKLERLE HİZMET EDEMEZSİNİZ"

"Maltepe Belediyesi anlaşma sağlayamasaydı, AK Parti İl Başkanı olarak işçilerle ben de görüşme yapmayı düşünüyordum. Bu salgın döneminde, grevin daha sürdürebilir, insanların hayatını ve sağlığını daha az etkileyici olması için işçilerimizle müzakerede bulunmak istiyordum. Anlaşmaya sevindim. Algı oluşturmakla, similasyonlarla, sanal gerçekliklerle hizmet edemezsiniz. İstanbul'u yönetemezsiniz. İş ve hizmet üreterek yürütebilirsiniz. Söylenen her şeye cevap yetiştirerek, ajanslardan ürettiğiniz motto, kalıp ve reklam cümleleriyle cevap yetiştirerek İstanbul'u yönetemezsiniz. Çözüm üreterek İstanbul'u yönetebilirsiniz."