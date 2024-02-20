20 Şubat 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP lideri Özgür Özel'in akıl hocası: Veli Ağbaba! Ondan "icazet" alamayan birçok ismin üstü çizildi
CHP’de torpil ve kavgalarla tamamlanan aday belirleme sürecinde en çok ön plana çıkan isimlerden biri Veli Ağbaba oldu. Kurultay gününden bu yana CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “akıl hocası” haline gelen CHP Milletvekili Veli Ağbaba, birçok noktada hemşirelerini ve akrabalarını aday göstermeye çalıştı. Ağbaba, onay vermediği isimlerin ise MYK gündemine bile gelmesine müsaade etmedi.