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CHP lideri Özgür Özel'in akıl hocası: Veli Ağbaba! Ondan "icazet" alamayan birçok ismin üstü çizildi

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Giriş: 20.02.2024 09:46
CHP’de torpil ve kavgalarla tamamlanan aday belirleme sürecinde en çok ön plana çıkan isimlerden biri Veli Ağbaba oldu. Kurultay gününden bu yana CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “akıl hocası” haline gelen CHP Milletvekili Veli Ağbaba, birçok noktada hemşirelerini ve akrabalarını aday göstermeye çalıştı. Ağbaba, onay vermediği isimlerin ise MYK gündemine bile gelmesine müsaade etmedi.
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