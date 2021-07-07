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Çeyrek görünümlü yarım gram düğünlerin gözdesi

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Giriş: 07.07.2021 14:33
Güncelleme:07.07.2021 14:36
Normalleşme ile birlikte düğün sezonu en hareketli günlerini yaşıyor. Altındaki yükseliş ise düşük ayarlı çeyrek görünümlü takıya ilgiyi arttırdı. En gözde olan, çeyrek görünümlü yarım gram altın. Peki fiyatlarda son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram ve yarım gram fiyatı ne? İşte detaylar...
Düğünlerin gözdesi! Çeyrek görünümlü... DÜĞÜNLERİN GÖZDESİ! ÇEYREK GÖRÜNÜMLÜ...
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