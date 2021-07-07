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Çeyrek görünümlü yarım gram düğünlerin gözdesi! Altın fiyatlarında son durum ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.07.2021
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Çeyrek görünümlü yarım gram düğünlerin gözdesi! Altın fiyatlarında son durum ne?

Normalleşme ile birlikte düğün sezonu en hareketli günlerini yaşıyor. Altındaki yükseliş ise düşük ayarlı çeyrek görünümlü takıya ilgiyi arttırdı. En gözde olan, çeyrek görünümlü yarım gram altın. Peki fiyatlarda son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram ve yarım gram fiyatı ne? İşte detaylar...

Havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu da çoktan başladı. Çeyrek altın, çeyrek görünümlü gram altın, çeyrek görünümlü yarım gram altın... İşte bu üçü yaz düğünlerinin vazgeçilmezi.

Çeyrek görünümlü yarım gram düğünlerin gözdesi! Altın fiyatlarında son durum ne?

Vatandaş bu üçünü nasıl ayırt edecek? Kuyumcu Samet Semiz "düğün sırasında takı esnasında bunu anlayamazlar" ifadelerini kullandı.

Çeyrek görünümlü yarım gram düğünlerin gözdesi! Altın fiyatlarında son durum ne?

Peki çeyrek altın, çeyrek görünümlü gram ve yarım gram altın fiyatlarında son durum ne?

Çeyrek görünümlü yarım gram düğünlerin gözdesi! Altın fiyatlarında son durum ne?

Çeyrek altın şu an 820 TL, 1 gram 22 ayar 500 TL, 22 ayar yarım gram ise 250 TL.

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