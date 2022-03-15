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Çevirmediği dolap yok! Yeni mağdurları ortaya çıktı

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Giriş: 15.03.2022 09:44
Öğretmen Ayten Kahraman'ın 1.7 milyon lira değerindeki evini ve arabasını sattıran ayrıca 3.8 milyonluk borç bırakan Adem Dolapçı'nın yeni mağdurları ortaya çıktı. Dolapçı’nın, dernek yöneticisini 20 milyon, belediye çalışanını ise 500 bin lira dolandırdığı belirlendi.
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