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Ceset yiyen ayı yeniden ortaya çıktı! Güvenlik kameralarına takıldı

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Giriş: 18.06.2021 14:48
Daha önceki yıllarda yeni gömülen cesetleri mezardan çıkartıp yiyen ve köylülerin kabusu haline dönüşen ayı, Kastamonu'da yeniden ortaya çıktı. 21 gün önce vefat eden bir kadının mezarını eşeleyerek açmaya çalışan ayı, bir evin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Vefat eden kadının yengesi olduğunu söyleyen Hatice Tekin, "Tahtalarına kadar mezar açılmıştı. Köpekler akşamüzeri çok fazla havlamıştı. Mezarda koku vardı." dedi.
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