02 Ekim 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün 3'üncü yılı! Cinayetin işlendiği gün neler yaşandı? | Cemal Kaşıkçı davasına son durum
Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı 3 yıl önce bugün Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldü. Peki geçen süre zarfında yürütülen davada hangi aşamaya gelindi? A Haber muhabiri Mahmut Keşan olayın yaşandığı konsolosluktan aktardı. Kaşıkçı için ölümünün 3. yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde anma programı düzenlendi.