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Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün 3'üncü yılı! Cinayetin işlendiği gün neler yaşandı? | Cemal Kaşıkçı davasına son durum

A Haber
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Giriş: 02.10.2021 09:36
Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı 3 yıl önce bugün Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldü. Peki geçen süre zarfında yürütülen davada hangi aşamaya gelindi? A Haber muhabiri Mahmut Keşan olayın yaşandığı konsolosluktan aktardı. Kaşıkçı için ölümünün 3. yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde anma programı düzenlendi.
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