Gelgiti yakından izlemek istedi köpeğiyle birlikte dalgalara kapıldı: O anlar kamerada

ABD’nin Oregon eyaletindeki Cannon Beach sahilinde, gelgit dalgalarını yakından izlemek isteyen bir adam ve köpeği denize sürüklendi. Hava durumu uyarılarına rağmen sahile inen adamın köpeği önce dalgaya kapıldı, ardından kendisi de merdivenden suya sürüklendi. Başka bir merdivene ulaşmayı başaran ikili, olaydan yara almadan kurtuldu. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.