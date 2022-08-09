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Cemal Enginyurt’un kavgaları gündemden düşmüyor! Devlet Bakanı yumruklama... Silahla makam basma... Vukuatları gazete kupürlerinde

A Haber
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Giriş: 09.08.2022 12:59
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un kavgaları gündemden düşmüyor. Gazeteci Latif Şimşek'i korumasına darp ettiren Enginyurt, daha önce de bakanları hedef almış. 2000 yılında dönemin Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'nun korumasını yumruklayan Enginyurt'un, 1999 yılında da yine eski Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın makamını bastığı da gazete arşivlerinde yer alıyor.
Enginyurt’un kavgaları gündemden düşmüyor! ENGİNYURT'UN KAVGALARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR!

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