Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmalarında son durumu açıkladı! 138 şüpheli tutuklu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında fon soruşturmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda 638 şüphelinin bulunduğunu belirten Gürlek, 138 şüphelinin tutuklu olduğunu, 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 49 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğunu açıkladı. Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar TL tutarındaki paranın dondurulduğunu belirten Gürlek, söz konusu kaynağın Türkiye'ye getirilmesi için adli iş birliği çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 95 kişiden 45,36 milyar TL tahsil edildiğini bildiren Gürlek, soruşturmanın ana omurgasının tamamlandığını ve iddianame yazım aşamasına gelindiğini duyurdu.