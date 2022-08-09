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Cemal Enginyurt’un kavgaları gündemden düşmüyor! Devlet Bakanı yumruklama... Silahla makam basma... Vukuatları gazete kupürlerinde

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un kavgaları gündemden düşmüyor. Gazeteci Latif Şimşek'i korumasına darp ettiren Enginyurt, daha önce de bakanları hedef almış. 2000 yılında dönemin Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'nun korumasını yumruklayan Enginyurt'un, 1999 yılında da yine eski Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın makamını bastığı da gazete arşivlerinde yer alıyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 09.08.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 13:00
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Cemal Enginyurt’un kavgaları gündemden düşmüyor! Devlet Bakanı yumruklama... Silahla makam basma... Vukuatları gazete kupürlerinde

Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yayında yaşanan tartışma sonrası Enginyurt'un koruması Emrah Topal Şimşek'i darp etmiş ve tutuklanmıştı.

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Cemal Enginyurt’un kavgaları gündemden düşmüyor! Devlet Bakanı yumruklama... Silahla makam basma... Vukuatları gazete kupürlerinde

Akılalmaz olay sonrası yazılı bir açıklama yapan Enginyurt, olayı gerçekleştiren Emrah Topal'ın koruması olmadığını iddia etti.

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Cemal Enginyurt’un kavgaları gündemden düşmüyor! Devlet Bakanı yumruklama... Silahla makam basma... Vukuatları gazete kupürlerinde

Yaşananlara ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Cemal Enginyurt'un 22 yıl önce de benzer bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

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Cemal Enginyurt’un kavgaları gündemden düşmüyor! Devlet Bakanı yumruklama... Silahla makam basma... Vukuatları gazete kupürlerinde

Enginyurt'un saldırısı bir gazeteciye yönelik değildi.

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Cemal Enginyurt’un kavgaları gündemden düşmüyor! Devlet Bakanı yumruklama... Silahla makam basma... Vukuatları gazete kupürlerinde

2000 yılında yaşanan olayda cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen dönemin Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu yumrukların asıl hedefiydi.