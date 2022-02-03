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Çekmeköy’de benzin istasyonu çalışanlarıyla sürücüler arasındaki kavga kameraya böyle yansıdı

İHA
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Giriş: 03.02.2022 11:04
Akaryakıt fiyatlarına gelecek zam öncesinde sürücüler, benzin istasyonu önünde kuyruklar oluşturdu. Çekmeköy’de bir benzin istasyonunda gelecek zam nedeniyle, çalışanların sürücülere yakıt vermemesi kavgaya neden oldu. Mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada benzin istasyonu çalışanlarıyla sürücülerin birbirine yumruklarla saldırdığı görülüyor. Olay, Çekmeköy'de bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, benzine yapılacak zamdan dolayı benzin istasyonu çalışanları tarafından sürücülere yakıt verilmemesi nedeniyle kavga çıktı. Araçlarına yakıt almak isteyen sürücüler ile benzin istasyonundaki pompacılar arasındaki sözlü tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Yumrukların havada uçuştuğu, kavgayı ayırmak isteyen vatandaşlar ne yaptılarsa iki grubu sakinleştiremedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, benzin istasyonu görevlileriyle sürücüleri sakinleştirerek dağıttı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgada saldırgan şahısların araçlarına binip uzaklaşmasıyla yaşanan olay sona erdi.
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