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Çayın keyfi semaverle çıkıyor! Kıtlama şeker ve çayın sokakta buluşması

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Giriş: 08.04.2022 15:01
Erzurum'da çayın keyfi sokaklarda kurulan dev semaverlerle çıkıyor. Ramazan ayının gelmesiyle mahalle ve caddelerde dev semaverler kuruldu. Oruçlarını açanlar soluğu semaverlerin yanında alıyor.
Çayın keyfi böyle çıkıyor ÇAYIN KEYFİ BÖYLE ÇIKIYOR

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Çayın keyfi böyle çıkıyor
Çayın keyfi böyle çıkıyor
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