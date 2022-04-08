08 Nisan 2022, Cuma
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Çayın keyfi semaverle çıkıyor! Kıtlama şeker ve çayın sokakta buluşması
Erzurum'da çayın keyfi sokaklarda kurulan dev semaverlerle çıkıyor. Ramazan ayının gelmesiyle mahalle ve caddelerde dev semaverler kuruldu. Oruçlarını açanlar soluğu semaverlerin yanında alıyor.