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0){for(t=0;t
06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Videolar Yaşam Videoları Çay tiryakileri dikkat! Gıda teröristleri gözünü çaya dikti! Bakın içine neler katıyorlar? Çay tiryakileri dikkat! Gıda teröristleri gözünü çaya dikti! Bakın içine neler katıyorlar? Giriş: 06.04.2021 13:08 Güncelleme:06.04.2021 15:39 A Haber ekibi gıda teröristlerinin izini sürmeye devam ediyor. Sırada çay var. Bakın sofralarımızdan hiç eksik etmediğimiz çayın içerisine neler katıyorlar? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. DİĞER