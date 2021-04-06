Çay tiryakileri dikkat! Gıda teröristleri gözünü çaya dikti! Bakın içine neler katıyorlar?

A Haber ekibi gıda teröristlerinin izini sürmeye devam ediyor. Sırada çay var. Bakın sofralarımızdan hiç eksik etmediğimiz çayın içerisine neler katıyorlar? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.

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