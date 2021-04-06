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Çay tiryakileri dikkat! Gıda teröristleri gözünü çaya dikti! Bakın içine neler katıyorlar?

A Haber
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Giriş: 06.04.2021 13:08
Güncelleme:06.04.2021 15:39
A Haber ekibi gıda teröristlerinin izini sürmeye devam ediyor. Sırada çay var. Bakın sofralarımızdan hiç eksik etmediğimiz çayın içerisine neler katıyorlar? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
Çay tiryakileri dikkat! ÇAY TİRYAKİLERİ DİKKAT!
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