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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Çay tiryakileri dikkat! Gıda teröristleri gözünü çaya dikti! Bakın içine neler katıyorlar? Çay tiryakileri dikkat! Gıda teröristleri gözünü çaya dikti! Bakın içine neler katıyorlar?
A Haber ekibi gıda teröristlerinin izini sürmeye devam ediyor. Sırada çay var. Bakın sofralarımızdan hiç eksik etmediğimiz çayın içerisine neler katıyorlar? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 15:37 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 15:39
Çay tiryakileri dikkat! Gıda teröristleri gözünü çaya dikti! Bakın içine neler katıyorlar?
Gıda teröristleri bu kez de gözünü sofralarımızın vazgeçilmezi çaya dikti.
Bakın dolandırıcılar çayın içerisine neler katıyorlar? GALERİ DEVAM EDİYOR
Çay tiryakileri dikkat! Gıda teröristleri gözünü çaya dikti! Bakın içine neler katıyorlar?
Kahvaltıda ya da yemekten sonra ya da iki lafın belini kırarken, kısacası çay ağzımızın tadı fakat bizim ağzımızın tadını kaçırmaya çalışanlar var.
Çay tiryakileri dikkat! Gıda teröristleri gözünü çaya dikti! Bakın içine neler katıyorlar?
Esnaf vatandaşlara uyarılarda bulunarak,
"Harman çayın içerisinde seylan çayı da oluyor Türk çayı da oluyor, karışım şeyler de oluyor boya da oluyor rengini biraz daha koyu versin diye" ifadelerini kullandı.
Çay tiryakileri dikkat! Gıda teröristleri gözünü çaya dikti! Bakın içine neler katıyorlar?
Sırf ucuz olsun diye çayın içerisine hem gıda boyası katılıyor hem de toz.