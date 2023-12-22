22 Aralık 2023, Cuma
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Çay ihracatında artış! Çay ihracatı 2022'nin aynı dönemine göre gelirde yüzde 23 arttı
Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden çayın ihracatından bu yıl elde edilen gelir, 10 ayın sonunda 20 milyon 444 bin 962 dolara ulaştı. Çay en çok sırasıyla Belçika, ABD ve İngiltere'ye ihraç edildi. Çayın Dünyadaki üretim merkezi Rize'den A Haber muhabiri Selman Kutlu ve konuğu Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Gürdoğan konuyla ilgili detayları aktardı.