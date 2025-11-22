Çatalca’da kış hazırlıkları! Üreticiler tarlalara yulaf ve yem ekiyor

İstanbul'un Çatalca ilçesinde kış hazırlıkları başladı. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgedeki üreticiler, soğuk havalara hazırlık kapsamında tarlalarına yulaf ve benzeri yem bitkileri ekiyor. Kış boyunca hayvanların beslenmesini sağlamak için yapılan çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

