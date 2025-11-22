22 Kasım 2025, Cumartesi

Çatalca'da kış hazırlıkları! Üreticiler tarlalara yulaf ve yem ekiyor
Çatalca’da kış hazırlıkları! Üreticiler tarlalara yulaf ve yem ekiyor

Çatalca'da kış hazırlıkları! Üreticiler tarlalara yulaf ve yem ekiyor

Giriş: 22.11.2025 16:04
İstanbul'un Çatalca ilçesinde kış hazırlıkları başladı. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgedeki üreticiler, soğuk havalara hazırlık kapsamında tarlalarına yulaf ve benzeri yem bitkileri ekiyor. Kış boyunca hayvanların beslenmesini sağlamak için yapılan çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.
