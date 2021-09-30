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Çarpmamak için manevra yaptı 6 kişiyi yaraladı

İHA
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Giriş: 30.09.2021 10:14
Şanlıurfa’da, sürücüsü önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapan otomobil, karşı şeride geçerek 2 araçla çarpıştı. 2’si çocuk 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinde meydana geldi. Akçakale yönüne giden kimliği öğrenilemeyen sürücü, otomobili ile önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı. Sürücüsü şerit değiştirerek karşı yöne geçen otomobil, 2 otomobile çarparak durdu. Kazada otomobillerde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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