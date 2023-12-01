01 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çapayla çelik kasayı düşe kalka böyle soydu, çaldığı 150 bin lirayla otel odasında basıldı

Çapayla çelik kasayı düşe kalka böyle soydu, çaldığı 150 bin lirayla otel odasında basıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2023 16:28
Bursa'da Köfteci Yusuf'un Özlüce Şubesi'ndeki çelik kasayı çapa ile patlatan ve sevgilisi ile tatile kaçan hırsız Bursa Polisi'nin nefes kesen takibiyle gözaltına alındı. Camdan atlayarak içeri giren şüpheli, yanında getirdiği çapayla kasayı açmak için dakikalarca uğraştı. Düşe kalka kasayı açmayı başaran şüpheli aldığı paralarla kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Bu esnada kız arkadaşının da dans ettiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
150 bin lira çaldığı sevgilisiyle tatile gitti
150 bin lira çaldığı sevgilisiyle tatile gitti
Giresun’da fabrika yangın kontrol altında
Giresun'da fabrika yangın kontrol altında
Engelli raporu çıkaran çete çökertildi
Engelli raporu çıkaran çete çökertildi
Zeytin hırsızına fotokapanlı önlem!
Zeytin hırsızına fotokapanlı önlem!
Sokak köpekleri 12 yaşındaki çocuğa saldırdı!
Sokak köpekleri 12 yaşındaki çocuğa saldırdı!
Trabzon’da kayıp gençten acı haber!
Trabzon'da kayıp gençten acı haber!
Adana’da sokak ortasında tabancayla dehşet saçtı
Adana'da sokak ortasında tabancayla dehşet saçtı
Esenyurt’ta tekel bayisinde silahlı saldırı kamerada
Esenyurt’ta tekel bayisinde silahlı saldırı kamerada
Tartıştığı kişiyi satırla yaraladı!
Tartıştığı kişiyi satırla yaraladı!
Dev eser hizmete başladı!
Dev eser hizmete başladı!
Çelik kasayı çalıp kucağında taşıdı
Çelik kasayı çalıp kucağında taşıdı
Bakan Göktaş’ın koruması şehit oldu
Bakan Göktaş'ın koruması şehit oldu
Daha Fazla Video Göster