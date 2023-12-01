01 Aralık 2023, Cuma
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Çapayla çelik kasayı düşe kalka böyle soydu, çaldığı 150 bin lirayla otel odasında basıldı
Bursa'da Köfteci Yusuf'un Özlüce Şubesi'ndeki çelik kasayı çapa ile patlatan ve sevgilisi ile tatile kaçan hırsız Bursa Polisi'nin nefes kesen takibiyle gözaltına alındı. Camdan atlayarak içeri giren şüpheli, yanında getirdiği çapayla kasayı açmak için dakikalarca uğraştı. Düşe kalka kasayı açmayı başaran şüpheli aldığı paralarla kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Bu esnada kız arkadaşının da dans ettiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.